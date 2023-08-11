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Большой планшет Xiaomi Pad 6 Max 14 получит батарею на 10 000 мАч и 8 динамиков

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Xiaomi готовится к большой презентации и на следующей неделе будет представлено много новинок, среди которых и огромный планшет Xiaomi Pad 6 Max 14.
Это устройство станет флагманским в линейке планшетов, в нем установят 14-дюймовый экран с поддержкой стилуса и аккумулятор на 10 000 мАч.

Эту информацию предоставил Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi. В социальной сети он написал, что Xiaomi Pad 6 Max 14 можно будет заряжать от 33 Вт блока питания, причем в аппарате реализуют обратную зарядку с аналогичной отдачей.

Все подробности про большой планшет для любых задач раскроют на специальном мероприятии, которое запланировано на 14 августа.

Большой планшет Xiaomi Pad 6 Max 14 получит батарею на 10 000 мАч и 8 динамиков Большой планшет Xiaomi Pad 6 Max 14 получит батарею на 10 000 мАч и 8 динамиков

Xiaomi Xiaomi Pad 6 Max 14
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