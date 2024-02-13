Большинство приложений для Apple Vision Pro оказались платными

В этом месяце Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности — Vision Pro, которая уже доступна для покупки в США.

Это устройство открывает пользователю огромные возможности в мире виртуальной и дополненной реальности, и уже сейчас на него доступно множество приложений различных категорий.

Специалисты из Appfigures решили изучить этот новый магазин приложений, специально разработанный для VisionOS, и выяснили интересные детали.

Одним из самых заметных отличий Vision Pro от других устройств Apple является то, что большинство приложений для него являются платными. Анализ Appfigures показал, что 53% приложений для Vision Pro требуют оплаты перед их загрузкой.

Средняя стоимость таких приложений составляет около $5,67. В то же время, только 5% приложений в обычном App Store для других устройств Apple требуют предоплаты. Это может быть связано с тем, что разработка приложений для смешанной реальности требует больших усилий и затрат со стороны разработчиков, что отражается на стоимости приложений.

Исследователи также обнаружили, что 35% приложений для Vision Pro вообще не монетизируются, то есть они доступны для скачивания бесплатно.

Остальные 13% приложений работают на основе подписки, что означает, что пользователи должны ежемесячно платить за доступ к полному функционалу приложения. Это может быть выгодным вариантом для разработчиков, так как они могут получать постоянный доход от подписок.

Appfigures проанализировали более 700 приложений, которые были оптимизированы специально для гарнитуры Vision Pro и не работают на других платформах.

Но было также учтено, что есть около 1,2 миллиона приложений для iOS, которые могут работать на Vision Pro, но не были специально оптимизированы. В этом случае только 17% из них требуют предоплаты, и 58% приложений используют модель монетизации через подписки.