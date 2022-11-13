Большие изменения грядут в международных спортивных соревнованиях по LoL в 2023 году

Riot Games заявляет, что в 2023 году международные соревнования по League of Legends ждут большие изменения. Вот что мы знаем о поправках в международных соревнованиях по LoL. Сделать бесплатный прогноз на будущие турниры по LoL можно с помощью фрибета 1000 рублей от PARI, подробности предложения на сайте «Рейтинг Букмекеров».

На медиа-дне Riot Games Worlds 2022 представители СМИ League of Legends получили доступ к некоторым ведущим фигурам Riot, включая Николо Лорана, генерального директора Riot Games.

Во время этого мероприятия журналист Трэвис Гаффорд из Travis Gafford Industries спросил генерального директора Riot Games о том, ожидают ли фанатов изменения в том, как в League of Legends Esports проводятся международные соревнования.

В настоящее время существует только два ежегодных международных события, Mid-Season Invitational и World Championship. Изменится ли это в следующем году?

Николо Лоран подтвердил, что в формате международных соревнований грядут изменения, но не уточнил, каких именно поправок нужно ожидать.

В сообществе ходят слухи о том, что к обычной игре для большинства франчайзинговых регионов будет добавлен третий сплит, что, вероятно, приведет к появлению третьего международного события, если оно состоится, но на данный момент эти слухи не подтверждены. В то же время многие фанаты уже давно мечтают о том, чтобы изменения в формате, такие как двойное исключение и различные стартовые поля, уравняли шансы на победу в международных соревнованиях.