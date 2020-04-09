CD Projekt опубликовал не только новый финансовый отчет, но и статистику по продажам игры The Witcher 3: Wild Hunt.

За весь период с момента выхода тираж составил 28,3 млн копий, при этом больше всего копий было для ПК.

На долю The Witcher 3: Wild Hunt для компьютеров пришлась половина от всех продаж или 12,3 млн копий, а это 43%.

Отдельно отмечается, что 2019-й год для игры оказался самым успешным после 2015 года, так как продажи достигли 6,6 млн.

Большего всего копий 3-го «Ведьмака» в 2019 году продано для ПК. Наиболее востребован The Witcher 3: Wild Hunt оказался в Европе, Азии и США.