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Больше половины россиян заказывали Apple Vision Pro с 512 ГБ памяти

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

О статистике по продажам Apple Vision Pro рассказали в МТС, анонсируя продажи гарнитуры.

Apple Vision Pro, очки дополненной реальности от компании Apple, теперь доступны для покупки.

Первоначально доступна только версия на 256 Гб, но в ближайшем будущем ожидается появление моделей с другими объемами памяти.

Стоимость базовой версии Apple Vision Pro составляет 579 990 рублей. Версии на 512 ГБ и 1 ТБ стоят соответственно 629 990 рублей и 669 990 рублей.

Перед началом продаж МТС провела предзаказы и получила более 600 заявок из 30 городов страны.

Наибольшим спросом среди клиентов МТС пользовалась модель на 512 Гб, которая составила 60% всех предзаказов. Модель на 256 ГБ заняла второе место с 30% предзаказов, а модель на 1 ТБ заняла третье место с 10% предзаказов.

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