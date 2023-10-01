Больше 35 миллионов россиян используют двуфакторную авторизацию на «Госуслугах»

Больше 35 миллионов пользователей подключили двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг», как сообщили в Минцифры. С 1 октября вступили в силу изменения в постановлении правительства РФ об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), согласно которым двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной.

Сообщение отмечает, что уже каждый третий пользователь портала подключил дополнительное подтверждение для входа, что составляет более 35 миллионов человек. Минцифры отмечают, что такое дополнительное подтверждение повысит безопасность аккаунтов и защиту персональных данных.

При двухфакторной аутентификации пользователь должен ввести не только пароль, но и получить дополнительное подтверждение. Это может быть одноразовый смс-код, биометрические данные или актуальный код в приложении ТОРТ. В последнем случае необходимо установить специальное приложение для работы с одноразовыми кодами, доступное на операционных системах Android, iOS или Harmony OS.

Вход в веб-версию «Госуслуг» и вновь установленные мобильные приложения требует второй фактор аутентификации. Пользователи не смогут получить доступ к порталу без дополнительной защиты. Тем, кто не активировал двухфакторную аутентификацию до 1 октября, потребуется выбрать один из способов подтверждения при входе.