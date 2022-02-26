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Больше 100 млн смартфонов Samsung оказались уязвимы для взлома хакерами

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Проблемы с безопасностью могут иметь модели Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 и другие.
Специалисты из Израиля выяснили, что компания выпустила больше 100 млн смартфонов, в которых есть критическая уязвимость в системе безопасности. Эксперты выяснили, что в устройствах неправильно хранятся криптографические ключи.

Это приводит к тому, что злоумышленники могут без проблем извлекать информацию, включая пароли и другие личные данные пользователя. Проблемы с безопасностью могут быть в смартфонах, которые работают под управлением изолированной ОС TrustZone (TZOS) и Android. Стоит отметить, что о проблеме в компании узнали и в октябре выпустили патч безопасности, который закрыл уязвимость.

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