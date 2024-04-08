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Больше 10 приложений и сервисов блокируют установку Windows 11 24H2

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Согласно немецкому сайту DeskModder.de, некоторые приложения и сервисы могут блокировать установку обновлений операционной системы Windows 11 24H2.

В данный момент это обновление находится на стадии тестирования в рамках программы Windows Insiders. Список конфликтных приложений включает 11 позиций, которые могут предотвратить установку обновления.

Среди этих приложений есть такие популярные программы, как EaseUS Disk Copy для клонирования дисков, StartAllBack для изменения внешнего вида Windows, Multi-Mon для управления множеством мониторов, а также драйверы Realtek USB, AMD Radeon и приложение Apple iCloud.

Возможно, некоторым пользователям удастся сделать работу указанных приложений и сервисов совместимой с Windows 11 24H2. Пользователи могут попробовать удалить приложение StartAllBack перед обновлением операционной системы, а затем установить его заново и переименовать исполняемый файл.

Ожидается, что крупное обновление Windows 11 24H2 будет выпущено во второй половине текущего года. До этого времени разработчики указанных приложений, а также Microsoft, вероятно, будут работать над исправлением ошибок, которые могут вызвать проблемы при установке обновления.

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