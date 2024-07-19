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Больше 1 млн планшетов купили россияне с начала 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В России за первое полугодие было продано более миллиона планшетов на общую сумму в 23 миллиарда рублей.

Продажи планшетов в стране увеличились на 32% по денежному объему и на 29% по количеству проданных устройств по сравнению с прошлым годом, такие данные были подсчитаны в компании «М.видео-Эльдорадо».

На рост спроса повлияли новые модели от таких производителей, как Honor, Samsung и Apple, а также активный интерес к российским планшетам. Продажи отечественных планшетов за шесть месяцев увеличились на 17% по денежному объему и составили 1,28 миллиарда рублей.

Основным фактором при выборе российского планшета для покупателей является доступная цена, по мнению экспертов. Однако китайские бренды быстро обновляют свои модели, предлагая устройства сопоставимой цены, но с более современными характеристиками.

Кроме того, отечественные планшеты все чаще применяются в учебных заведениях и предприятиях. Значительная доля продаж российских планшетов приходится на государственные заказы и корпоративный сектор, как отмечают эксперты.

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