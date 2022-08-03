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Больше 1,5 млн пользователей СберБанк Онлайн пользуются обновлённой версией приложения

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Пресс-служба СберБанка сообщила, что банковский клиент доступен для скачивания в RuStore, Huawei AppGallery, SmartMarket и  других магазинах приложений для Android-смартфонов.

Также «СберБанк Онлайн» для Android можно скачать и установить на смартфон с официального сайта СберБанка, чем уже и воспользовались более 1,5 млн пользователей.

Сейчас скачать обновленный «СберБанк Онлайн» для Android можно с официального сайта или обновить через магазины приложений.

Как отметили в пресс-службе, обновленное приложение получило упрощенный интерфейс, и в нем теперь есть новый раздел «Накопления».

Также разработчики вынесли раздел перевода по номеру телефона на главный экран.

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