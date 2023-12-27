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Больше 1,5 млн человек скачали замаскированные под VPN вирусы для Chrome

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В магазине расширений для браузера Chrome были обнаружены три вируса, которые маскируются под персональные VPN.

Эти программы связаны с пиратскими копиями популярных игр The Sims 4, GTA и Assassins Creed и получили названия netPlus, netWin и netSave. За время своего существования они были загружены более 1,5 миллиона раз, как сообщает Anti-Malware.

Особенно опасно то, что эти вирусы получают полный доступ к хранилищу, вкладкам и файлам cookies пользователя. Такие атаки в основном направлены на российских пользователей.

Важно отметить, что использование пиратских копий игр может представлять серьезную угрозу для безопасности компьютера.

Такие версии игр часто содержат вредоносные программы и вирусы, которые могут причинить значительный ущерб системе и украсть личные данные пользователя.

Поэтому всегда рекомендуется приобретать лицензионные копии игр и быть предельно осторожными при скачивании расширений для браузера.

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