Более половины смартфонов в 2020 года будут иметь разъём USB-C

Более половины смартфонов в 2020 года будут иметь разъём USB-C07.07.2020 14:43
В этом году существенно вырастут поставки смартфонов, которые оснащены разъемом USB-C.
Агентство маркетинговых исследований Omdia сообщает, что более половины смартфонов этого модельного года будут иметь разъём USB-C.
В 2020 году ожидается существенный рост поставок аппаратов с таким разъемом, в том числе речь идет и о недорогих устройствах.
По прогнозам специалистов, поставки USB-C до 2023 года вырастут до 3,5 млн млрд единиц. В период с 2019 года поставки разъемов будут расти на 30 процентов.
Подтверждением тому, что USB-C становятся дешевле, является появление моделей недорогих смартфонов с ним.
По предварительным данным, с 2021 года USB-C появится в новых смартфонах iPhone и планшетах iPad.
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