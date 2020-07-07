Более половины смартфонов в 2020 года будут иметь разъём USB-C

В этом году существенно вырастут поставки смартфонов, которые оснащены разъемом USB-C.

Агентство маркетинговых исследований Omdia сообщает, что более половины смартфонов этого модельного года будут иметь разъём USB-C.

В 2020 году ожидается существенный рост поставок аппаратов с таким разъемом, в том числе речь идет и о недорогих устройствах.

По прогнозам специалистов, поставки USB-C до 2023 года вырастут до 3,5 млн млрд единиц. В период с 2019 года поставки разъемов будут расти на 30 процентов.

Подтверждением тому, что USB-C становятся дешевле, является появление моделей недорогих смартфонов с ним.

По предварительным данным, с 2021 года USB-C появится в новых смартфонах iPhone и планшетах iPad.