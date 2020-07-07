Более половины смартфонов в 2020 года будут иметь разъём USB-C

Меню
Поиск

USD/RUB: 71.34 EUR/RUB: 80.56 BTC/USD: 8756.9

7 августа : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Более половины смартфонов в 2020 года будут иметь разъём USB-C

07.07.2020 14:43

В этом году существенно вырастут поставки смартфонов, которые оснащены разъемом USB-C.
Агентство маркетинговых исследований Omdia сообщает, что более половины смартфонов этого модельного года будут иметь разъём USB-C.

В 2020 году ожидается существенный рост поставок аппаратов с таким разъемом, в том числе речь идет и о недорогих устройствах.

По прогнозам специалистов, поставки USB-C до 2023 года вырастут до 3,5 млн млрд единиц. В период с 2019 года поставки разъемов будут расти на 30 процентов.

Подтверждением тому, что USB-C становятся дешевле, является появление моделей недорогих смартфонов с ним.

По предварительным данным, с 2021 года USB-C появится в новых смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги