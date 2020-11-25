Более мощная Xbox Series X уступает в реальной производительности PlayStation 5

По заявлению Microsoft, их консоль самая мощная в мире, но высокая производительность не всегда решает, если игра не оптимизирована.

После сравнений производительности Xbox Series X и PlayStation 5 в играх стало понятно, что у консоли от Microsoft есть проблемы с оптимизацией.

В Сети появилось несколько сравнений новых игр на консолях нового поколения. Блогеры канала Digital Foundry сравнили графику Devil May Cry 5, Dirt 5 и Assassin’s Creed Valhalla.

В зависимости от игры, та или иная консоль показывает некоторое превосходство, но PlayStation 5 чаще демонстрировала превосходство в графике и частоте кадров.

Но как оказалось Xbox Seris X уступает конкуренту по причине плохой оптимизации игр. Как выяснило издание The Verge, разработчики очень поздно получили наборы для адаптации своих проектов под новый Xbox, поэтому не было достаточно времени чтобы полноценно оптимизировать игры.

В остальном консоль Xbox Series X действительно имеет больший аппаратный потенциал, нежели PlayStation, однако на текущий момент, игры для неё требуют доработки.