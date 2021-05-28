Более мощная версия Snapdragon 888 Pro появилась в Geekebench

Как и ожидалось компания Qualcomm готовит более мощную версию платформы Snapdragon 888.

Впервые о процессоре Snapdragon 888 Pro появились слухи несколько месяцев назад, теперь существование чипа подтверждено Geekebench.

В популярном бенчмарке протестировали процессор под кодовым названием Qualcomm Lahaina, а это название относится к Snapdragon 888, но в тестах участвовала более мощная однокристальная платформа.

Отличия Snapdragon 888 от более мощного чипа заключается в увеличенной частоте. Так, если ядро Arm Cortex-X1 у текущего флагмана работает на 2,84 ГГц, то в тестовом образце показатель частоты составлял 3,0 ГГц. Остальные ядра работали на базовой частоте.

Предположительно, Snapdragon 888 Pro представят в третьем квартале 2021 года, причем сразу после презентации должны показать смартфоны, разработанные на новом процессоре.