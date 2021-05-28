Бренд Poco анонсировал новую, более мощную версию своего смартфона Poco F3.

Опубликованный в сети видеоролик рассказывает про аппарат с приставкой к названию GT.

Как стало известно, более мощная версия смартфона Poco F3 GT дебютирует в июле 2021 года. Из официальных данных известно, что в модели установят процессор MediaTek Dimensity 1200.

При этом по неофициальным данным, новинкой окажется версия Redmi K40 Game Enhanced Edition, в которой установлена основная камера на 64 Мп, батарея на 5 065 мАч с поддержкой 67-ватной зарядки, а также экран с частотой обновления 120 Гц и дополнительные клавиши.

Все подробности станут известны уже ближайшие месяцы.