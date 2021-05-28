Более мощная консоль Nintendo Switch Pro дебютирует в июне 2021 года

Осведомленные источники агентства Bloomberg сообщили, что в следующем месяце дебютирует обновленная версия консоли от Nintendo.

Компания представит более мощную Switch Pro, некоторая информация о которой уже известна.

Так, сообщается, что такая версия получит OLED-экран от Samsung, диагональ которого составит семь дюймов.

Также новая версия будет иметь более мощный процессор от NVIDIA, и в нем еще предложат технологию сглаживания DLSS.

Благодаря этой технологии изображение на экране может быть разрешением 4К.

Между тем, президент компании Nintendo ранее рассказал, что у ни есть достаточный запас полупроводников, поэтому актуальная версия Switch не будет в дефиците по крайне мере до конца года.