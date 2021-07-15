Более дешевая модель OnePlus 9 Pro может не появиться в США

Те, кто хочет купить более доступную базовую версию OnePlus 9 Pro, могут быть разочарованы, узнав, что компания может не запустить этот конкретный вариант в Соединенных Штатах из-за некоторых «непредвиденных» проблем.

Согласно отчету, китайский производитель смартфонов, по-видимому, не будет запускать базовую модель 9 Pro в США. Хотя бренд изначально заявлял, что базовая версия модели Pro все еще находится в разработке, и были определенные задержки из-за проблем с поставками, похоже, что теперь это может быть так. Другими словами, проблемы с поставками могут затруднить запуск этой модели на рынки США и Канады.

В заявлении компании говорится, что «вариант OnePlus 9 Pro 8 × 128 ГБ изначально планировался продавать в Северной Америке за 969 долларов. К сожалению, из-за непредвиденных ограничений поставок, характерных для устройств в Северной Америке, мы недавно пришли к выводу, что более невозможно доставить эту конфигурацию в США и Канаду. В Северной Америке мы отдаем приоритет версии 12 × 256 ГБ, чтобы обеспечить нашим пользователям доступ к устройствам с самыми высокими характеристиками».

Таким образом, на данный момент единственная модель 9 Pro, доступная в США и Канаде, — это более дорогой вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти по цене 1069 долларов США. Хотя для людей с ограниченным бюджетом OnePlus 9 по-прежнему является достойной альтернативой варианту Pro, поскольку он поставляется с ценой более чем на 300 долларов США.

Источник — Astera.