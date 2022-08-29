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Более 80% россиян перешли с зарубежных на отечественные музыкальные сервисы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Исследование показало, что россияне, которые ранее пользовались зарубежными музыкальными сервисами, стали активно переходить на отечественные аналоги.

Это выяснили специалисты исследовательской группы Kantar. По их данным, 83% пользователей зарубежных музыкальных сервисов в РФ, стали пользоваться российскими аналогами.

При этом оказалось, что самым популярным музыкальным сервисом является Яндекс Музыка. Это произошло после прекращения работы иностранных сервисов, в числе которых Spotify, YouTube Music и Apple Music.

Экс-подписчики Apple Music чаще выбирали Яндекс Музыку – 83% пользователей. 71% пользователь YouTube Music также выбрал этот сервис, а среди подписчиков Spotify выбор в пользу Яндекса сделали 65%.

На втором месте по популярности стала VK Музыка, следом за этим сервисом МТС Music и Звук. Менее 10% россиян пользуются пиратскими ресурсами.

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