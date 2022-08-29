Более 80% россиян перешли с зарубежных на отечественные музыкальные сервисы

Исследование показало, что россияне, которые ранее пользовались зарубежными музыкальными сервисами, стали активно переходить на отечественные аналоги.

Это выяснили специалисты исследовательской группы Kantar. По их данным, 83% пользователей зарубежных музыкальных сервисов в РФ, стали пользоваться российскими аналогами.

При этом оказалось, что самым популярным музыкальным сервисом является Яндекс Музыка. Это произошло после прекращения работы иностранных сервисов, в числе которых Spotify, YouTube Music и Apple Music.

Экс-подписчики Apple Music чаще выбирали Яндекс Музыку – 83% пользователей. 71% пользователь YouTube Music также выбрал этот сервис, а среди подписчиков Spotify выбор в пользу Яндекса сделали 65%.

На втором месте по популярности стала VK Музыка, следом за этим сервисом МТС Music и Звук. Менее 10% россиян пользуются пиратскими ресурсами.