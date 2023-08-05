Более 500 тысяч игроков Steam сыграли в Baldur’s Gate 3 за сутки после релиза

Долгое ожидание фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от бельгийской студии Larian Studios оказалось оправданным, поскольку полная версия проекта установила новый рекорд по пиковому онлайну для своего жанра.

В первую ночь с 3 на 4 августа на платформе Steam зарегистрировали более 472 тыс. одновременных игроков в Baldur’s Gate 3, что стало рекордом как для самой игры (на старте раннего доступа было 73,9 тыс.), так и для всей студии Larian Studios (предыдущий рекорд у Divinity: Original Sin 2 составлял 93,7 тыс.).

Этот достижение Baldur’s Gate 3 стало вторым лучшим среди всех релизов 2023 года, уступив только Hogwarts Legacy с её 879 тыс. одновременных игроков и опередив Sons of the Forest (ранний доступ) с её 414 тыс. игроков.

Стоит отметить, что Hogwarts Legacy показала свой лучший результат в первые выходные после релиза, в то время как Baldur’s Gate 3 ещё только начала свой путь. Кроме того, многие пользователи, возможно, ещё не успели запустить релизную версию игры из-за её внушительного размера в 122 Гбайт.

Большой всплеск пользователей, желающих скачать Baldur’s Gate 3 после 18:00 МСК, привел к сбоям в работе Steam, и использование канала загрузки превысило 146 Тбайт/с. Глава Larian Studios, Свен Винке (Swen Vincke), уже извинился за возникшие неудобства.

После выхода релизной версии Baldur’s Gate 3 заняла первое место в международном чарте продаж Steam по объёму выручки, опередив Remnant 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Baldur’s Gate 3 находилась в разработке в течение шести лет, из которых три года прошли в раннем доступе, за это время игра продала более 2,5 млн копий. Цена игры в российском Steam составляет 1999 рублей даже после полноценной премьеры.