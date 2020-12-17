Более 3 миллионов пользователей Chrome и Edge используют вредоносные расширения

Специальные расширения для браузеров расширяют возможности приложения для просмотра интернет страниц, но эти же приложения могут нести опасность для пользователей.

Специалисты компании Avast после масштабной проверки обнаружили вредоносные расширения для браузеров Chrome и Edge. Напомним, первый разработан компанией Google, а второй является детищем Microsoft.

Специалисты международной компании выяснили, что разработчики под видом безобидных расширений прячут вредоносное ПО, через которое собирается личная информация пользователей, и даже запускаются скрытые процессы.

Опасные расширения крадут не только данные пользователей, но также и запускают рекламу поверх интернет-страниц.

Таким образом хакеры зарабатывают не только на продаже данных, но также и рекламе. Опасными расширениями стали те, которые позволяют скачивать видео с Instagram, Facebook, Vimeo, Spotify и других популярных сервисов.

По предварительным данным, опасными расширениями сейчас пользуется более 3 млн человек. Avast уже связалась с представительствами компаний Google и Microsoft, а значит скоро вредоносные расширения будут заблокированы.