В России рассказали объемах реализованных смартфонов за последние 10 лет.

Отчет по продажам был опубликован «Связным», аналитики которого сообщили, что более 225 млн смартфонов продали в России за последние 10 лет на сумму 2,8 трлн рублей.

Объёмы продаж выросли в шесть раз, а сумма с продаж смартфонов увеличилась в 8 раз. Если посчитать, что за 10 лет было продано на 53% больше смартфонов, чем население нашей страны.

Средневзвешенная стоимость одного смартфона в 2019 году составила 16 900 рублей, а это на треть выше, чем в 2010 году.

Если говорить о лидерах продаж за последнее десятилетие, то тут первые строчки занимают iPhone, а именно iPhone XR 64 ГБ стал лидером прошлого года, iPhone X с 64 ГБ занимал первое место по продажам в 2018 году, годом ранее это был бюджетный iPhone SE 32 Гб, а в 2016 и 2015 году лидирующую позицию занимал iPhone 5S.