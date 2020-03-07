Более 1 млрд смартфонов на Android оказались под угрозой взлома

Об этом рассказали специалисты потребительского портала Which?

Согласно их данным, под угрозой взлома оказались более 40% активных пользователей устройств под управлением Android.

В частности, уязвимыми оказались версии ОС 6.0 и более ранних, для которых уже не выпускают обновления безопасности.

Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.

Особо беспокоится должны пользователи Samsung Galaxy S3 и Sony Xperia S.