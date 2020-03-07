Более 1 млрд смартфонов на Android оказались под угрозой взлома

Более 1 млрд смартфонов на Android оказались под угрозой взлома07.03.2020 15:31
Об этом рассказали специалисты потребительского портала Which?
Согласно их данным, под угрозой взлома оказались более 40% активных пользователей устройств под управлением Android.
В частности, уязвимыми оказались версии ОС 6.0 и более ранних, для которых уже не выпускают обновления безопасности.
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Особо беспокоится должны пользователи Samsung Galaxy S3 и Sony Xperia S.
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