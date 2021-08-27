Более 1 миллиона геймеров подверглись атакам хакеров от известного китайского разработчика игр для Android

Группа исследователей только что обнаружила утечку данных, принадлежащую известному разработчику мобильных игр из Китая. Эта утечка данных содержала информацию, которая подвергает более миллиона игроков потенциальному взлому. По данным исследовательской группы из vpnMentor, популярный разработчик игр для Android EskyFun использовал незащищенный сервер для хранения огромных объемов данных, собранных от пользователей в своих играх.

Примечательно, что многие данные, собранные компанией, были весьма конфиденциальными, и команда отметила, что у компании, выпускающей видеоигры, нет причин хранить подробные файлы о своих пользователях. Поскольку эти конфиденциальные данные не защищены, EskyFun потенциально подверг всех этих пользователей мошенничеству, взлому и другому ущербу (например, программам-вымогателям) со стороны злоумышленников.

Для тех, кто не знает, EskyFun Entertainment Network Limited — издатель мобильных игр из Китая, у которого за плечами множество популярных игр для Android. Сюда входят игры, основанные на ролевых играх и жанрах фэнтези, с общим количеством загрузок более 1,5 миллиона. Кроме того, в число игр, затронутых этой утечкой данных, входят Rainbow Story: Fantasy MMORPG (более 500 000 загрузок), Metamorph M (более 100 000 загрузок), Dynasty Heroes: Legends of Samkok (более 1 000 000 загрузок).

Источник — Astera.