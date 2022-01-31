BOE показала игровой 27-дюймовый монитор с частотой обновления 500 Гц

BOE показала монитор диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD и рекордной частой обновления экрана.

Китайский производитель дисплеев решил заявить о себе новым монитором для геймеров.

Он показан в качестве прототипа, и пока даже неизвестно, когда на базе таких экранов появятся серийные модели.

27-дюймовая панель получила поддержку кадровой частоты обновления 500 Гц и выше, конкретные цифры BOE раскрывать не стала, но отметила, что время отклика пикселя составляет 1 мс.

Другие характеристики показанного монитора китайская компания BOE пока не озвучила.