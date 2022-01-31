Главная » Новости

BOE показала игровой 27-дюймовый монитор с частотой обновления 500 Гц

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

BOE показала монитор диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD и рекордной частой обновления экрана.
Китайский производитель дисплеев решил заявить о себе новым монитором для геймеров.

Он показан в качестве прототипа, и пока даже неизвестно, когда на базе таких экранов появятся серийные модели.

27-дюймовая панель получила поддержку кадровой частоты обновления 500 Гц и выше, конкретные цифры BOE раскрывать не стала, но отметила, что время отклика пикселя составляет 1 мс.

Другие характеристики показанного монитора китайская компания BOE пока не озвучила.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.