Компания BOE, один из ведущих мировых производителей дисплейных панелей, уже некоторое время уделяет особое внимание OLED и особенно гибким OLED-панелям. Спустя всего несколько часов после того, как Honor выпустила свою последнюю серию флагманских смартфонов Magic 3, BOE объявила, что является эксклюзивным поставщиком экранных панелей для этих недавно выпущенных устройств от Honor.

Компания сообщила, что смартфоны серии Honor Magic 3 оснащены 10-битным 6,76-дюймовым гибким полноэкранным OLED-дисплеем. Он использует изогнутый на 89 градусов экран с разрешением 2772 x 1344 пикселей Full HD +.

Соотношение экрана к корпусу на смартфоне составляет 94,86 процента, а панель дисплея предлагает 1,07 миллиарда цветов, 100% цветовую гамму DCI-P3, высокую частоту обновления 120 Гц и высокочастотное ШИМ затемнение 1920 Гц.

BOE расширяет свой бизнес и расширяет географию присутствия, прокладывая путь к тому, чтобы компания стала ведущим производителем дисплейных панелей к 2020 году2. В прошлом году она отгрузила около 408 миллионов единиц, что составляет около 21,6 процента доли рынка, что составляет годовой показатель. -годовой рост на 5,2 процента.

Он также был эксклюзивным поставщиком дисплейных панелей для складного смартфона Huawei Mate X2, выпущенного ранее в феврале этого года. Компания также продемонстрировала прототип дисплея, складывающегося на 360 градусов.

Компания также является поставщиком панелей для Apple и вскоре может впервые поставить гибкие OLED-панели для Samsung. Во второй половине этого года компания BOE также планирует коммерческий запуск дисплея MicroOLED, который будет использоваться для поддержки просмотра дополненной и виртуальной реальности.

Источник — Astera.