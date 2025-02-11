BOE может потерять заказы от Apple на OLED-дисплеи для iPhone

Согласно отчетам, компания BOE сталкивается с проблемами качества, что может привести к перенаправлению заказов на OLED-дисплеи для iPhone к Samsung Display и LG Display.

Источники из Кореи сообщают, что BOE не справляется с поставками AMOLED-панелей для Apple, и многие дисплеи были отклонены из-за низкого качества.

BOE поставляет дисплеи LTPS AMOLED для моделей iPhone 14, 15 и 16, но с начала 2024 года смогла поставить лишь 7–8 миллионов панелей из запланированных 40 миллионов.

Для исправления проблем потребуется не менее 6 недель. Если Apple решит отменить заказы с BOE, скорее всего, большую часть поставок получит Samsung Display, так как LG Display производит AMOLED-экраны LTPO для моделей iPhone Pro.

Несмотря на сложности, BOE продолжает стремиться к сотрудничеству с Apple. Также сообщается, что BOE и LG Display выбраны в качестве поставщиков OLED-дисплеев для грядущего iPhone SE 4, который будет оснащен 6,1-дюймовым AMOLED-экраном. Вопрос о влиянии проблем с качеством на поставки для iPhone SE 4 остается открытым.