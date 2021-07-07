Компания boAt недавно разместила свои новые часы Watch Xtend на Amazon India. Теперь умные часы официально поступили в продажу сегодня на платформе электронного продавца и на его официальном сайте.

Первые продажи начались в 12:00 по индийскому стандартному времени, устройство было доступно в четырех цветовых вариантах. Сюда входят смоляно-черный, темно-синий, песочно-кремовый и оливково-зеленый. Новые часы Watch Xtend от производителя носимых устройств доступны по цене 2999 индийских рупий (примерно 40 долларов США). Говоря о технических характеристиках умных часов, они оснащены 1,69-дюймовым ЖК-дисплеем с ручкой на правой стороне. Он также поставляется с более чем 50 уникальными циферблатами.

На данный момент компания BoAt уже выпустила четыре умных часа в своем портфеле, причем Watch XTend — пятая модель, выпущенная в регионе. Новое носимое устройство также предлагает различные системы мониторинга состояния здоровья в режиме реального времени. Это включает в себя датчик частоты сердечных сокращений, отображение уровня кислорода в крови и даже отслеживание сна. Он даже поставляется с различными функциями отслеживания физической активности, такими как ходьба, прогулки на свежем воздухе, йога, тренировки и многое другое.

Под капотом устройство питается от аккумуляторной батареи емкостью 300 мАч, что позволяет ему работать до 4-5 дней при интенсивном использовании или до 7 дней при нормальном использовании. Среди других примечательных функций Watch XTend — водонепроницаемость до 5 атм, интеллектуальные уведомления, управление музыкой, поиск телефона, режим «Не беспокоить» и прогноз погоды.

Источник — Astera.