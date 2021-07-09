Производитель аксессуаров boAt скоро представит свою последнюю беспроводную гарнитуру с шейным ободом, boAt Rockerz 333, с несколькими впечатляющими функциями. Продукт недавно был размещен на Flipkart, но на момент составления отчета страница продукта была закрыта. Грядущий выпуск Rockerz 333 следует за успешным выпуском Rockerz 335 и Rockerz 330 в прошлом году.

BoAt Rockerz 333 поставляется с кабелями в оплетке для увеличения срока службы устройства, так как кабель не запутывается. Предстоящее устройство также будет обладать несколькими превосходными характеристиками, которые обеспечат пользователю необходимый комфорт и развлечения, которые компания BoAt продолжает создавать с помощью своих захватывающих аксессуаров. Эргономичный корпус boAt Rockerz 333 оснащен Bluetooth 5.0, и его можно подключать к двум источникам входного сигнала и легко переключаться между ними. Rockerz 333 имеет поддержку голосового помощника, а каждый наушник плотно прилегает к уху благодаря наличию удобных силиконовых плавников. Еще одна, казалось бы, особенность, препятствующая спутыванию, заключается в том, что бутоны могут прикрепляться к себе, когда они не используются, из-за наличия магнитов.

BoAt Rockerz 333 обеспечивает большую мощность своей аккумуляторной батареи. Он может работать целый день при полной зарядке, что гарантирует первоклассное развлечение и многозадачность при использовании беспроводной гарнитуры с шейным ободом. BoAt Rockerz 333 может похвастаться 30 часами автономной работы. Кроме того, устройство оснащено сверхбыстрой зарядкой USB-C с 10-минутной зарядкой, обеспечивающей до 10 часов воспроизведения для устройства. Rockerz 333 использует технологию быстрой зарядки ASAP, которая также использовалась в boAt Rockerz 330, представленной в мае 2021 года.

Источник — Astera.