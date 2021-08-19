BoAt Airdopes 452 будут запущены в Индии 24 августа

Компания boAt только что объявила дату запуска своих будущих настоящих беспроводных наушников. Речь идет о новых наушниках Airdopes 452, которые будут доступны в Индии с 24 августа 2021 года.

Airdopes 452 станут преемником ранее выпущенных Airdopes 451 и будут иметь различные функции, характерные для текущего поколения наушников TWS. Это включает в себя новый режим с низкой задержкой и улучшение качества звука. BoAt Airdopes 452 предложит пользователям сверхнизкую задержку 65 мс вместе с трехмерным пространственным звуком. Новые беспроводные наушники имеют знакомый дизайн, который включает в себя шток и поддерживают голосовой помощник одним касанием, совместимый как с Apple Siri, так и с Google Assistant.

Другие функции включают Bluetooth 5.2, сенсорное управление, водонепроницаемость IPX4 и интерфейс зарядки типа C. Airdopes 452 явно нацелены на более широкую аудиторию, такую ​​как геймеры, поскольку режим с низкой задержкой помогает уменьшить любую задержку между игровым процессом и звуком. Новые Airdopes 452 предлагают до 20 часов воспроизведения звука при одной полной зарядке в сочетании с зарядным чехлом.

Примечательно, что всего 10 минут зарядки могут обеспечить до 60 минут воспроизведения. Наушники будут выпущены в Индии через Amazon вместе с другими розничными партнерами и на собственном официальном веб-сайте по стартовой цене 1299 индийских рупий (примерно 17 долларов США).

Источник — Astera.