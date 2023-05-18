BMW представила роскошный электрический катер с названием The Icon

BMW представила предсерийную версию электрического катера The Icon с силовой установкой от популярного электрического автомобиля автопроизводителя.

The Icon был продемонстрирован на Каннском фестивале. Катер получил подводные крылья и силовую установку от модели i3, причем от автомобиля позаимствовали не только мотор, но также и тяговый блок аккумуляторов.

Катер был разработан при содействии с верфью Tyde, они полностью занимались разработкой катера, а баварский автопроизводитель предоставил силовую установку и аккумуляторы.

«Зеленый» катер оснащен 136-сильными моторами, которые могут загонять The Icon до 30 узлов, блок аккумуляторов обеспечивает запас хода до 100 километров.

В BMW заявляют, что The Icon готов к серийному производству, но пока производитель не озвучивает цену на катер.