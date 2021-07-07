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BMW представила новый электрический скутер BMW CE4 с запасом хода 130 км

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Подразделение BMW представило новый электрический скутер с запасом хода до 130 км.
Новинка получила кроткое название CE4 и непривычный для подобной техники дизайн.

В скутере на электрической тяге установили 42-сильный электромотор на постоянных магнитах с крутящим моментом 64 Нм.

Такой агрегат позволяет скутеру разгонятся до первой «сотни» всего за 2,6 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

BMW CE4 в качестве концепта был представлен еще в 2017 году, тогда скутер получил название BMW Motorrad Concept Link, а вот серийная версия получила максимальное короткое обозначение — CE4.

Причем транспортное средство на рынке будет предлагаться в двух вариантах — с 42-сильным и 31-сильным агрегатом.

BMW CE4 получил большое количество электронных помощников, среди которых контроль устойчивости и система навигации, отображающаяся на 10-дюймовом экране панели приборов. О ценах и старте продаж CE4 пока не сообщается.

BMW BMW CE4
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