Программное обеспечение Apple Watch позволяет разработчикам создавать на смарт-часы полноценные приложения.

Так, в компании BMW намерены выпустить специальное приложение для Apple Watch, через которое можно будет управлять электрокаром BMW i4.

Уже известно, что с помощью часов можно будет отпирать и запирать двери автомобиля, получать информацию со встроенных камер транспортного средства и менять настройки климатической установки.



Баварский автопроизводитель перед запуском ПО попросил владельцев Apple Watch ответить на несколько вопросов, касающиеся возможного управления авто с помощью часов.

Предположительно, BMW i4 первым получит специальное приложения для Apple Watch, а позже его могут добавить для других моделей компании.