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BMW готовит приложение Apple Watch для управления своим электрокаром BMW i4

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Программное обеспечение Apple Watch позволяет разработчикам создавать на смарт-часы полноценные приложения.
Так, в компании BMW намерены выпустить специальное приложение для Apple Watch, через которое можно будет управлять электрокаром BMW i4.

Уже известно, что с помощью часов можно будет отпирать и запирать двери автомобиля, получать информацию со встроенных камер транспортного средства и менять настройки климатической установки.

BMW готовит приложение Apple Watch для управления своим электрокаром BMW i4
Баварский автопроизводитель перед запуском ПО попросил владельцев Apple Watch ответить на несколько вопросов, касающиеся возможного управления авто с помощью часов.

Предположительно, BMW i4 первым получит специальное приложения для Apple Watch, а позже его могут добавить для других моделей компании.

Apple Watch BMW i4
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