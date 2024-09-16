Bluetooth-трекеры Tile добавлена кнопка SOS

Компания Life360 анонсировала новую серию Bluetooth-трекеров Tile 2024 года, которые теперь оснащены функцией SOS. Это обновление направлено на улучшение поиска потерянных предметов, благодаря повышенной производительности и интеграции с приложением Life360.

Одним из самых заметных обновлений трекеров является кнопка SOS, позволяющая пользователям отправлять сигнал тревоги, нажав на устройство три раза. Это обеспечивает дополнительную безопасность и выделяет Tile среди конкурентов, таких как Apple AirTag и Samsung SmartTag 2.

Новые версии Tile Mate, Pro, Slim и Sticker получили привлекательный дизайн и улучшенные характеристики. Tile Mate, Slim и Pro теперь обладают лучшими показателями радиуса действия беспроводного модуля, достигая до 150 метров для модели Pro. Кроме того, новые трекеры издают более громкий сигнал, что облегчает их нахождение среди других вещей.

Интеграция с сетью Life360, насчитывающей более 70 миллионов пользователей, значительно увеличивает шансы на нахождение потерянных предметов за пределами привычного радиуса действия. По данным компаний, каждый восьмой пользователь смартфона в США является частью этой сети.

Life360 также улучшила совместимость устройств на iOS и Android.

Новые трекеры доступны для покупки на сайте Tile и у крупных розничных продавцов, хотя модель Tile Pro поступит в продажу лишь в следующем месяце. Цены на устройства составляют: Tile Mate и Sticker — 24,99 доллара, Slim — 29,99 доллара, а Tile Pro — 34,99 доллара.

Источник: androidauthority