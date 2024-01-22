Bloomberg: в новые часы Apple не появится функция обнаружения апноэ из-за Masimo

В сообщении журналиста Bloomberg Марка Гурмана, смарт-часы Apple модели 2024 года, возможно, не будут иметь функцию обнаружения апноэ во сне из-за проигранного патентного спора с медтех-компанией Masimo.

В своем новом информационном бюллетене Power On Гурман сообщает, что на прошлой неделе Федеральный апелляционный суд отклонил просьбу Apple о приостановке вступления в силу запрета на продажу смарт-часов Watch Series 9 и Ultra 2, наложенного Комиссией по международной торговле США (ITC).

Этот запрет был результатом проигрыша Apple в патентном споре с Masimo по технологии измерения уровня кислорода в крови. В результате Apple вынуждена отказаться от использования пульсоксиметра на своих новых смарт-часах.

Гурман считает, что хотя отключение функции обнаружения апноэ во сне не станет причиной для отказа поклонников Apple от покупки часов 2023 года, проигрыш в патентном споре создает серьезные проблемы для компании. Он отмечает, что это является большим позором для Apple и ставит под вопрос реализацию других функций в будущих моделях смарт-часов.

В частности, Гурман указывает на возможность отказа Apple от внедрения функции обнаружения апноэ во сне на часах 2024 года.

Это связно с тем, что нужно измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, а Apple не может использовать эту технологию из-за запрета, такая функция, скорее всего, будет исключена из новых моделей часов.