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Bloomberg: в Apple поменяют руководство ради развития Siri

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Apple проводит перестановки в руководстве, это делается, чтобы улучшить свои инициативы в области искусственного интеллекта.

По информации Bloomberg, генеральный директор Тим Кук утратил доверие к главе отдела ИИ Джону Джаннандреа и решил привлечь Майка Роквелла, создателя Vision Pro, для работы над виртуальным помощником Siri.

Теперь Роквелл будет подчиняться Крейгу Федериги, что исключает Siri из подчинения Джаннандреа. О всех изменениях руководство компании сообщит уже на этой неделе.

На недавнем собрании старших руководителей Apple обсуждали будущее компании, и темы искусственного интеллекта стали ключевыми.

Это подчеркивает текущие трудности Apple, так как ее технологии в области ИИ отстают от конкурентов, а платформа Apple Intelligence не оправдала ожиданий.

 

Источник: Bloomberg

Apple Siri
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