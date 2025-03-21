Bloomberg: в Apple поменяют руководство ради развития Siri

Компания Apple проводит перестановки в руководстве, это делается, чтобы улучшить свои инициативы в области искусственного интеллекта.

По информации Bloomberg, генеральный директор Тим Кук утратил доверие к главе отдела ИИ Джону Джаннандреа и решил привлечь Майка Роквелла, создателя Vision Pro, для работы над виртуальным помощником Siri.

Теперь Роквелл будет подчиняться Крейгу Федериги, что исключает Siri из подчинения Джаннандреа. О всех изменениях руководство компании сообщит уже на этой неделе.

На недавнем собрании старших руководителей Apple обсуждали будущее компании, и темы искусственного интеллекта стали ключевыми.

Это подчеркивает текущие трудности Apple, так как ее технологии в области ИИ отстают от конкурентов, а платформа Apple Intelligence не оправдала ожиданий.

Источник: Bloomberg