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Bloomberg: в 2024 году Apple запустит новинки Vision Pro, AirPods 4 и iPhone 16

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Согласно сообщению Bloomberg, в 2024 году Apple планирует выпустить несколько новых устройств.

Одним из них будет гарнитура дополненной реальности Vision Pro, которая ожидается на рынке в начале 2024 года.

Также компания представит новое поколение наушников AirPods 4, которые будут доступны в двух версиях — с функцией активного шумоподавления и без нее.

Предполагается, что эти наушники также будут иметь функцию слухового аппарата. Кроме того, Apple планирует представить новое поколение умных часов Apple Watch с улучшенными медицинскими функциями, такими как измерение артериального давления и обнаружение апноэ во сне. В осеннем периоде компания традиционно анонсирует новые модели смартфонов — линейку iPhone 16.

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