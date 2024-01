Bloomberg: ученые нашли содержание опасного для здоровья нанопластика в воде

Из исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и переданного Bloomberg, стало известно, что в бутылке воды объемом 1 л может содержаться около 240 тыс. пластиковых частиц. Открытие было сделано химиками из Колумбийского университета, которые установили наличие нанопластика в воде — частиц длиной менее 1 микрометра. Ранее ученые учитывали только микропластик, размер которого составляет от 1 до 500 микрометров. Новые данные показали, что содержание пластика может быть в сто раз больше, чем предполагалось ранее.

Опасность нанопластика заключается в его способности проникать в клетки и кровь человека, включая плаценту и тело новорожденных, из-за его крошечных размеров.

Для оценки содержания нанопластика в воде авторы исследования разработали новый метод микроскопии и использовали алгоритм на основе большого объема данных. Они проанализировали 25 литровых бутылок от трех американских производителей и обнаружили 110-370 тыс. частиц, из которых 90% являлись нанопластиком.

Ученые учли семь распространенных типов пластика, таких как полиэтилентерефталат (ПЭТ), который используется для производства большинства бутылок для воды, молочных продуктов, контейнеров для пищи и других товаров. Они отметили, что некоторые частицы остались неопознанными, что может означать, что содержание пластика в воде может быть еще выше.

Это исследование расширяет наше понимание проблемы загрязнения пластиком и его влияния на здоровье. Более подробное изучение данной области поможет нам принять меры для снижения использования пластика и поиска более безопасных альтернатив.

Мировое производство пластика продолжает расти, представляя серьезную угрозу для окружающей среды. Ежегодно производится огромное количество пластика, часть которого попадает в воду и почву. Многие пластиковые изделия, такие как синтетическая одежда, также выделяют пластиковые частицы в окружающую среду.

Несмотря на то, что последствия для здоровья людей от такого загрязнения пока еще не полностью раскрыты, данное исследование подчеркивает необходимость принятия мер для сокращения использования пластика и поиска более безопасных альтернатив.