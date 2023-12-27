Топ-менеджер Apple Танг Тан собирается сменить Apple на LoveFrom

В случае с продуктами Apple дизайн имеет такое же значение, как и аппаратное обеспечение. Компания обычно позиционирует свои продукты как объекты желания, что облегчает продажу по высокой цене. Джонатан Полл Айв, который был главным дизайнером в Apple с 1996 по 2019 год, является именем, стоящим за этим успехом.

В 2019 году Айв покинул Apple, чтобы основать свою собственную компанию, и это привело к «периоду нестабильности Apple». За последние четыре года компания дважды меняла главного дизайнера.

Кажется, Apple может быть вынуждена найти нового главного дизайнера, так как Танг Тан, занявший эту должность в начале года, также разочаровал Тима Кука.

По последнему отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Танг Тан, недавно назначенный главным дизайнером Apple, подал в отставку. Причина его ухода пока неизвестна, но, как сообщается, он перейдет в компанию LoveFrom.

LoveFrom — это дизайнерская фирма, основанная Джони Айвом, легендарным дизайнером Apple, о котором упоминалось выше. Кажется, Тан будет заниматься разработкой аппаратного обеспечения в проекте искусственного интеллекта вместе с Айвом и Сэмом Альтманом из OpenAI.

Конечно, необычно, когда человек уходит с работы и ищет новую роль где-то еще. Однако Танг Тан был ответственным за разработку основных продуктов Apple, включая iPhone. Такое решение оставить должность, отвечающую за создание самого популярного продукта в мире в крупнейшей технологической компании, является несколько удивительным. Кроме того, вместе с его отставкой все члены команды дизайна Джони Айва, работавшие в 2019 году, покинули компанию. Это указывает на потенциальные проблемы внутри компании.

Конечно, есть и другая простая возможность. Возможно, проект, над которым предлагалось работать Айву и Альтману, привлек Тана больше, чем iPhone. К сожалению, пока неизвестно, над чем они работают. Однако уже сейчас звучит так, будто это не просто продукт. В настоящее время неизвестно, кто займет место Тана в качестве нового главного дизайнера Apple.