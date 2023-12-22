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Bloomberg: стартап Илона Маска Hyperloop One закроют до конца 2023 года

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Согласно сообщению Bloomberg, стартап Hyperloop One планирует завершить свою деятельность до конца 2023 года.

Компания уже уволила большую часть своих сотрудников и сейчас занимается распродажей активов, включая испытательный полигон в Неваде. После закрытия стартапа его интеллектуальная собственность будет передана конгломерату DP World.

Hyperloop One была одним из нескольких стартапов, работавших над идеей высокоскоростного вакуумного поезда, предложенной Илоном Маском.

Компания привлекла значительные инвестиции в размере около $450 млн и построила испытательный полигон. Однако, по неизвестным причинам, проект не смог достичь успеха.

Идея создания высокоскоростного вакуумного поезда все еще привлекает предпринимателей, и другие компании продолжают работать над подобными разработками.

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