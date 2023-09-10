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Bloomberg: США начали официально проверять чипы на новых смартфонах Huawei

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По сообщению агентства Bloomberg, правительство США приступило к официальному расследованию в отношении передового китайского чипа, установленного в новом смартфоне компании Huawei Technologies Co.

Bloomberg: США начали официально проверять чипы на новых смартфонах Huawei

Министерство торговли, которое за последние два года ввело ряд ограничений в отношении Huawei и китайской полупроводниковой индустрии, сообщило, что в настоящее время работает над получением дополнительной информации о «предполагаемом» 7-нанометровом процессоре, найденном в смартфоне Mate 60 Pro. Этот чип был произведен китайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp., которая, так же как и Huawei, внесена в черный список США, и ей ограничен доступ к американским технологиям.

Обнаружение данной технологии в мобильном телефоне, которую США стремились не допустить в руки Пекина, стало отправной точкой для дебатов в Вашингтоне о эффективности санкций, примененных ранее против полупроводниковой индустрии КНР, отмечает агентство.

«Мы активно собираем информацию о характеристиках и составе предполагаемого 7-нанометрового процессора», — заявил представитель министерства торговли. «Стремимся прояснить, что экспортный контроль представляет собой лишь один из инструментов в арсенале правительства США для предотвращения угроз национальной безопасности, исходящих из КНР. Введенные в 2019 году ограничения оказали серьезное воздействие на компанию Huawei, вынудив ее пересмотреть свою стратегию — при этом потребовались существенные затраты со стороны китайского правительства».

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отметил, что он воздержится от комментариев до получения дополнительной информации.

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