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Bloomberg сообщил, что в 2024 году Apple обновит все модели линейки iPad

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Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует обновить всю линейку планшетов iPad в 2024 году. В 2023 году Apple не выпустила ни одну новую модель iPad, что негативно сказалось на её доходах в этом сегменте, которые снизились на 10% в третьем квартале.

В первой половине 2024 года Apple планирует представить новые модели iPad Pro с 11- и 13-дюймовыми OLED-экранами, оснащенными новыми чипами M3. Затем в течение года компания обновит и другие модели планшетов, включая iPad mini, iPad Air и базовую модель.

Последнее обновление iPad произошло в октябре 2022 года, когда были выпущены iPad 10-го поколения и iPad Pro с чипами M2.

Кроме того, в 2024 году Apple планирует обновить MacBook Air, Mac mini, базовые модели наушников AirPods и другие устройства. Однако обновленные флагманские AirPods Pro ожидаются не раньше 2025 года.

Apple является лидером на рынке планшетов. Согласно данным IDC, доля iPad на рынке составляла 35,2% по итогам первого квартала 2023 года, Samsung занимает второе место с долей 23,1%, а Huawei — третье место с долей 6,6%.

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