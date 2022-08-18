Серию iPhone 14 представят на онлайн-мероприятии 7 сентября — Bloomberg

Американская корпорация проведет свое главное осеннее мероприятие 7 сентября, такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

7 сентябре в режиме онлайн-конференции будет представлена серия смартфонов iPhone 14 и Apple Watch Series 8.

Также будут обновлены и существующие версии часов Apple Watch SE. По слухам будет также выпущена новая версия часов, которая получит другой дизайн, титановый корпус и более высокую автономность.

Что касается iPhone 14, то линейка будет состоять из четырёх моделей, причем от iPhone mini компания решила отказаться.

Ранее сообщалось, что в основе обычных iPhone 14 будет лежать прошлогодний процессор A15 Bionic, а в Pro-версии уже новейший A16 Bionic.

Старшая версия также получит вырезы в экране вместо «челки» и 48 Мп основную камеру.

Bloomberg также сообщил, что продажи смартфонов и других новинок от Apple запланированы на 16 сентября.