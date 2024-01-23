Bloomberg: Samsung добавит сенсор для определения уровня сахара в крови в свои гаджеты

Руководитель мобильного здравоохранения Samsung, Хон Пак, сообщил, что будущие устройства компании Samsung будут оснащены сенсором, способным определять уровень сахара в крови. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам Пака, Samsung планирует разработать неинвазивный глюкометр, который позволит анализировать уровень глюкозы в крови без необходимости прокалывания кожи.

Он подчеркнул, что если компания сможет осуществить непрерывное измерение кровяного давления и уровня глюкозы, это станет настоящим прорывом.

По оценкам топ-менеджера Samsung, неинвазивный глюкометр может появиться на рынке в течение следующих пяти лет. Пак отметил, что компания рассматривает различные варианты, включая миниатюризацию и различные технологические платформы, способные проводить мониторинг уровня глюкозы или предоставлять среднюю функциональность.

Помимо этого, Хон Пак признал, что пользователи хотят получить умное устройство, способное анализировать их показатели здоровья, не отвлекая их от повседневных дел.

Он также намекнул, что подобные функции в будущем могут быть доступны в умном кольце Galaxy Ring, анонсированном Samsung в январе этого года.