Bloomberg: раскрыты все главные особенности iPhone 15 и 15 Pro

После того как аналитик в недавнем обзоре собрал основные характеристики серии iPhone 15, агентство Bloomberg представило ряд новых данных, дополняющих ранее утечки. Редактор Марк Гурман подчеркнул, что дизайн iPhone 15 в целом аналогичен iPhone 14, за исключением Dynamic Island.

Версии iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат обновленный процессор Apple A16 Bionic и основную камеру с разрешением 48 Мп. Кроме того, все четыре модели будут оснащены портом USB-C и новым сверхширокополосным чипом Apple U2.

Как известно, модели Pro будут иметь более тонкие края дисплея и рамку из матового титана. По данным Bloomberg, это изменение снизит вес смартфонов примерно на 10 процентов.

Что касается камер, здесь нас ждут несколько сюрпризов: Марк Гурман утверждает, что сверхширокоугольные и телеобъективы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также получат новые сенсоры с разрешением более 12 мегапикселей, согласно слухам, распространенным MacRumors.

Тем не менее, разрешение увеличится незначительно, до 13,4 Мп или 12,7 Мп. Версия Pro Max также будет оснащена телеобъективом с перископом, что позволит добиться шестикратного оптического зума вместо трехкратного, как в iPhone 14 Pro Max.

Давно известно, что бесшумный слайдер на моделях Pro будет заменен «Кнопкой действия». По словам Марка Гурмана, она будет использоваться, в том числе, для запуска камеры, включения фонарика, начала аудиозаписи и изменения режима фокусировки.

Большинство компонентов iPhone 15 Pro предназначены для установки в среднюю раму, как и у более доступного iPhone 14. Это упрощает ремонт, поскольку смартфон можно открыть как спереди, так и сзади.

Официальная презентация серии iPhone 15 ожидается 12 сентября, вместе с анонсами Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.