Bloomberg раскрыл новые возможности операционной системы iOS 18

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, на конференции WWDC 2024, которая состоится через две недели, Apple представит iOS 18 с новыми функциями искусственного интеллекта. Одной из интересных особенностей новой версии операционной системы будет генерация пользовательских эмодзи.

Apple разрабатывает программное обеспечение, которое будет использовать генеративный искусственный интеллект для создания эмодзи на лету, основываясь на написанных сообщениях.

Это означает, что каталог доступных эмодзи значительно расширится, и пользователи смогут использовать эмодзи, соответствующие различным ситуациям и настроению.

Эти новые возможности искусственного интеллекта позволят пользователям более точно выражать свои эмоции и реакции в сообщениях, расширяя набор доступных вариантов эмодзи.

Кроме этого, сообщается, что пользователи впервые смогут произвольно располагать приложения на рабочем столе iPhone и создавать промежутки между ними по своему усмотрению. Это даст большую гибкость и возможность организовать рабочий стол в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Кроме того, с обновлением iOS 18, пользователи получат возможность изменять цвет ярлыков приложений.

Например, они смогут настроить, чтобы ярлыки социальных сетей были синего цвета, а финансовых приложений — зеленого. Это позволит пользователям более ясно и наглядно различать различные категории приложений на своем устройстве.

Ожидается, что данные функции персонализации и улучшения пользовательского опыта будут доступны для всех устройств iPhone, обновляющихся до iOS 18.

Ожидается, что Apple представит другие интересные функции и улучшения в iOS 18 на конференции WWDC 2024, а искусственный интеллект будет играть важную роль в улучшении пользовательского опыта на устройствах iPhone и iPad.