Bloomberg: Qualcomm предупредила о дефиците процессоров для смартфонов

Bloomberg: Qualcomm предупредила о дефиците процессоров для смартфонов04.02.2021 20:09
Оказалось, что в первой половине 2021 года будет наблюдаться дефицит процессоров для смартфонов и другой умной техники от компании Qualcomm.
Как сообщили в агентстве Bloomberg, ссылаясь на генерального директора Qualcomm Кристиано Амона, Qualcomm предупредила о дефиците процессоров для смартфонов, отметив, что нехватка чипов будет наблюдаться как минимум в течение первого полугодия.
Преодолеть дефицит планируется во второй половине этого года.
Причиной назвали нехватку полупроводниковой продукции, с которой уже столкнулись и автопроизводители, а также производители бытовой электроники.
Напомним, что режимы самоизоляции из-за коронавируса стали причиной повышенного спроса на компьютеры, которые используются для удаленной работы, а также на личные автомобили.
В связи с этим возник дефицит полупроводников, который поставщики обещают устранить во второй половине года.
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