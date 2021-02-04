Bloomberg: Qualcomm предупредила о дефиците процессоров для смартфонов

Оказалось, что в первой половине 2021 года будет наблюдаться дефицит процессоров для смартфонов и другой умной техники от компании Qualcomm.

Как сообщили в агентстве Bloomberg, ссылаясь на генерального директора Qualcomm Кристиано Амона, Qualcomm предупредила о дефиците процессоров для смартфонов, отметив, что нехватка чипов будет наблюдаться как минимум в течение первого полугодия.

Преодолеть дефицит планируется во второй половине этого года.

Причиной назвали нехватку полупроводниковой продукции, с которой уже столкнулись и автопроизводители, а также производители бытовой электроники.

Напомним, что режимы самоизоляции из-за коронавируса стали причиной повышенного спроса на компьютеры, которые используются для удаленной работы, а также на личные автомобили.

В связи с этим возник дефицит полупроводников, который поставщики обещают устранить во второй половине года.