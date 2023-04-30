Bloomberg: пользователи Sony PlayStation 5 не торопятся покупать новые игры

У Sony наблюдаются проблемы с продажей новых игр для консолей PlayStation, причем наблюдается также снижение активных подписчиков PlayStation Network.

Bloomberg со ссылкой на аналитика Toyo Securities Хидеки Ясуда написал, что в четвёртом квартале 2022 года компания отгрузила более 38,4 млн консолей PlayStation 5, при этом активных подписчиков PlayStation Network в отчетный период уменьшилось с 112 до 108 млн. человек.

Также отмечается незначительный рост подписчиков PlayStation Plus. В конце прошлого года их было 47,4 млн.

Помимо этого владельцы консолей не очень активно приобретают новые игры, так как отсутствуют новые крупные проекты, и даже выход PlayStation VR2 не показал рост продаж игр.