Bloomberg: новую версию операционной системы Windows представят 24 июня

Microsoft 24 июня проведет большую конференцию, посвященную новой операционной системе Windows. Начало презентации программного обеспечения запланировано в 18:00 по мск.

Microsoft начала рассылку приглашений на будущее мероприятие.

Уже известно, что на презентации нового программного продукта выступит глава Microsoft Сатья Наделла и топ-менеджер Панос Панай.

Сейчас известно, что новая Windows носит кодовое название Sun Valley, и по слухам сразу после презентации она станет доступна участникам раннего тестирования.

Ожидается, что в ОС будет полностью переработан пользовательский интерфейс и появится поддержка новых технологий и систем.

Финальная версия Sun Valley должна выйти ближе к концу текущего года.