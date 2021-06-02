Bloomberg: новую версию операционной системы Windows представят 24 июня

Bloomberg: новую версию операционной системы Windows представят 24 июня02.06.2021 22:43
Microsoft 24 июня проведет большую конференцию, посвященную новой операционной системе Windows. Начало презентации программного обеспечения запланировано в 18:00 по мск.
Microsoft начала рассылку приглашений на будущее мероприятие.
Уже известно, что на презентации нового программного продукта выступит глава Microsoft Сатья Наделла и топ-менеджер Панос Панай.
Сейчас известно, что новая Windows носит кодовое название Sun Valley, и по слухам сразу после презентации она станет доступна участникам раннего тестирования.
Ожидается, что в ОС будет полностью переработан пользовательский интерфейс и появится поддержка новых технологий и систем.
Финальная версия Sun Valley должна выйти ближе к концу текущего года.
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