Bloomberg: Марк Гурман провел исследование и выявил недостатки Vision Pro от Apple

Во втором поколении Apple Vision Pro, которое ожидается во второй половине 2025 года, будут исправлены недостатки, выявленные обозревателем Bloomberg, Марком Гурманом.

Он отметил, что операционная система Vision Pro не оптимизирована и есть необходимость улучшения интерфейса, что делает использование гарнитуры в повседневной жизни затруднительным. Кроме того, Гурман отметил высокую цену устройства в размере 3,5 тысячи долларов.

Apple примет все недостатки во внимание при разработке второго поколения Vision Pro. Однако процесс создания новой модели займет не менее 18 месяцев, поэтому она появится только во второй половине 2025 года.

Марк Гурман процитировал сторонников Apple, которые подчеркнули, что текущая модель Vision Pro — это только первое поколение, и со временем она будет улучшаться.

Специалист отметил, что у первых продуктов Apple также были свои особенности, например, у оригинальных iPhone, iPad и Apple Watch.