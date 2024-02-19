Главная » Новости

Bloomberg: Марк Гурман провел исследование и выявил недостатки Vision Pro от Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Во втором поколении Apple Vision Pro, которое ожидается во второй половине 2025 года, будут исправлены недостатки, выявленные обозревателем Bloomberg, Марком Гурманом.

Он отметил, что операционная система Vision Pro не оптимизирована и есть необходимость улучшения интерфейса, что делает использование гарнитуры в повседневной жизни затруднительным. Кроме того, Гурман отметил высокую цену устройства в размере 3,5 тысячи долларов.

Apple примет все недостатки во внимание при разработке второго поколения Vision Pro. Однако процесс создания новой модели займет не менее 18 месяцев, поэтому она появится только во второй половине 2025 года.

Марк Гурман процитировал сторонников Apple, которые подчеркнули, что текущая модель Vision Pro — это только первое поколение, и со временем она будет улучшаться.

Специалист отметил, что у первых продуктов Apple также были свои особенности, например, у оригинальных iPhone, iPad и Apple Watch.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+