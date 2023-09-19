Bloomberg: Линейка iPhone 16 Pro выйдет с увеличенным дисплеем

Журналист Bloomberg сообщил, что в 2024 году Apple выпустит флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max с увеличенными экранами.

Вероятно, размеры дисплеев составят более 6,1 и 6,7 дюйма соответственно (в сравнении с iPhone 15 Pro).

В 2024 году одним из главных продуктов Apple станут часы Apple Watch нового поколения с дополнительными функциями мониторинга здоровья и измененным дизайном.

Также ожидается выход обновленных планшетов iPad Pro с ОLED-экранами размером 11 и 13 дюймов.

Чип A17 Pro в iPhone 15 Pro стал первым трехнанометровым, но аналогичные процессоры в компьютерах появятся лишь в 2024 году.

Таким образом, источник раскрыл предполагаемые планы Apple на 2024 модельный год.